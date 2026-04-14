Perdió el control y chocó contra la montaña en la Ruta E34

Un siniestro vial se registró en la madrugada de este martes en la Ruta Provincial E34, a la altura del kilómetro 41, en el tramo de las Altas Cumbres, donde un automóvil perdió el control y terminó impactando contra la montaña.

Por causas que aún se intentan establecer, el vehículo —un Renault Fluence— se despistó y quedó detenido sobre la banquina tras la colisión. El rodado era conducido por un hombre mayor de edad que, como consecuencia del impacto, sufrió escoriaciones.

Según informaron desde la Departamental San Alberto, el conductor fue asistido en el lugar por una ambulancia que circulaba ocasionalmente por la zona. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Mina Clavero para una mejor evaluación y atención médica.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.