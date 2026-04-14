Profesor murió atropellado mientras cambiaba una rueda en plena ruta

Un profesor de la Universidad Nacional de La Plata murió tras ser atropellado por un camión mientras cambiaba una rueda al costado de la ruta 205, en un trágico hecho ocurrido el viernes pasado.

La víctima fue identificada como Marcelo Lerca Moreno, de 63 años, docente de la Facultad de Ciencias Económicas. El hombre había logrado estacionar su vehículo, un Toyota Etios, a unos cinco kilómetros de la rotonda Ibáñez Frocham, luego de sufrir un desperfecto en una de las cubiertas.

Según reconstruyeron los investigadores, al momento de descender del auto y pisar el asfalto para realizar el cambio de rueda, quedó muy expuesto al tránsito, que suele ser intenso en esa zona. En ese contexto, fue embestido por un camión que lo impactó de lleno, provocándole la muerte en el acto.

De acuerdo a lo informado por el diario Clarín, el docente regresaba de dictar clases en el Centro Universitario Regional Saladillo, dependiente de la UNLP.

Tras el accidente, el cuerpo de la víctima permaneció durante varias horas al costado de la ruta, junto a su vehículo, hasta la llegada de personal de emergencias y efectivos policiales.

Las autoridades dispusieron el corte total del tránsito en la ruta 205 a la altura del hecho para permitir el trabajo de los peritos, quienes recolectaron pruebas y datos para esclarecer lo ocurrido. Además, se procedió al traslado del cuerpo a la morgue judicial de Saladillo.

Durante el fin de semana se realizó la autopsia correspondiente, que permitió confirmar la identidad del docente. Hasta ese momento, su familia no tenía noticias sobre su paradero.