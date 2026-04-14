Secuestran aves, celulares y cannabis en allanamientos en Capilla de los Remedios

En el marco de una investigación por hurto, personal de la Patrulla Rural llevó a cabo una serie de allanamientos en la localidad de Capilla de los Remedios, en el norte provincial, que culminaron con la detención de una persona y el secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

Durante los operativos, los efectivos incautaron varios teléfonos celulares, cinco aves silvestres y plantas de cannabis, entre otros objetos que quedaron a disposición de la Justicia.

Según informaron fuentes policiales, en los procedimientos trabajaron de manera conjunta efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y de la División Investigaciones Río Primero, quienes colaboraron en las tareas investigativas y operativas.

La investigación continúa en curso, mientras se analizan los elementos secuestrados para determinar su vinculación con el hecho delictivo.