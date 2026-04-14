Un automovilista atropelló un caballo en Altas Cumbres

Un auto chocó contra un caballo suelto en la Ruta E34, en un hecho ocurrido a primeras horas de la mañana de este martes a la altura del kilómetro 1.

El vehículo, un Peugeot 308 conducido por un hombre de 36 años, circulaba en sentido Córdoba–Mina Clavero cuando, por motivos que aún se investigan, impactó contra el animal que se encontraba sobre la calzada.

A pesar del fuerte choque, no hubo personas lesionadas y solo se registraron daños materiales en el rodado. Desde fuentes policiales indicaron además que la ruta no fue cortada y el tránsito continuó con normalidad.