Una camioneta cayó por un precipicio de 30 metros en las Altas Cumbres

Una camioneta cayó a un precipicio de unos 30 metros en las Altas Cumbres, a la altura del kilómetro 14 de la ruta E-34, en un siniestro vial ocurrido este martes por la mañana.

El vehículo es una Chevrolet S10 conducida por un hombre de 69 años, oriundo de Nono, quien habría perdido el control por causas que aún se investigan. Tras el despiste, el rodado volcó y terminó en el fondo del barranco.

El conductor sufrió politraumatismos a raíz del impacto y debió ser asistido en el lugar. Para su rescate se desplegó un operativo en el que intervinieron el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), Bomberos Voluntarios, efectivos de la Departamental San Alberto y personal de emergencias médicas.

Las tareas de extracción se realizaron en un terreno de difícil acceso y requirieron maniobras especializadas para poder trasladar al hombre y brindarle atención médica.