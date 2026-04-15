Brutal golpiza en un hogar: una nena de 7 años terminó internada

Una niña de 7 años permanece internada tras haber sido brutalmente agredida por un grupo de menores de 11 años en la “Casita de los Niños Padre Carlos Cajade”, en La Plata. La Justicia investiga tanto el hecho como la actuación de las autoridades del lugar.

Según la reconstrucción del caso, el ataque ocurrió el jueves 9 de abril en el establecimiento ubicado en barrio Aeropuerto. Las agresoras habrían emboscado a la víctima en el baño, donde la tiraron al piso y le propinaron patadas en la cabeza, la espalda y las costillas, además de amenazarla de muerte.

De acuerdo al testimonio de su madre, la menor ya venía sufriendo intimidaciones dentro del hogar, pero en esta oportunidad la violencia escaló a una agresión física extrema.

Tras el episodio, la niña fue asistida por personal del lugar, cambiada de ropa y bañada, aunque la familia no fue informada de inmediato. Horas más tarde, la menor comenzó a presentar fiebre alta, vómitos y un fuerte dolor de cabeza, por lo que fue trasladada por sus familiares al Hospital de Niños de La Plata, donde ingresó a terapia intensiva.

Actualmente, la niña se encuentra fuera de peligro, en terapia intermedia y bajo observación, mientras se le realizan estudios para descartar lesiones internas.

Uno de los aspectos más cuestionados es la demora en comunicar lo sucedido. La madre denunció que se enteró varias horas después del ataque, cuando su hija ya presentaba síntomas graves.

En esa línea, el abogado de la familia, Ignacio Barrio, sostuvo que hubo irregularidades en el accionar de la institución y no descartó un posible encubrimiento.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N°7 de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien ya investiga las responsabilidades del caso.