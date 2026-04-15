Cayó mientras trabajaba en altura y fue derivado a Córdoba

Un trabajador de 51 años resultó con lesiones de consideración tras caer desde altura mientras realizaba tareas en la usina termoeléctrica ubicada sobre la Ruta 13, en la localidad de Pilar.

El hecho ocurrió en las últimas horas, cuando por causas que aún se investigan, el hombre perdió el equilibrio y cayó desde una estructura en la que se encontraba trabajando.

Tras el accidente, un servicio de emergencias acudió al lugar y brindó las primeras asistencias antes de trasladarlo a la Clínica Vélez Sársfield de la ciudad de Córdoba.

Según el parte médico, el trabajador sufrió fracturas en miembros superiores y un traumatismo de cráneo, por lo que quedó internado en observación.

En tanto, se iniciaron actuaciones para establecer cómo se produjo el episodio y determinar las responsabilidades correspondientes.