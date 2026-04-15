Clausuran una veterinaria por arrojar residuos patógenos en la vía pública

La Municipalidad de Córdoba clausuró de manera preventiva una veterinaria en barrio Alberdi tras detectar que arrojaba residuos patógenos en contenedores públicos, una práctica prohibida por la normativa vigente.

El procedimiento se llevó a cabo en el Centro Veterinario Ánima, donde inspectores comprobaron la disposición indebida de desechos peligrosos y la falta de inscripción en el Registro de Grandes Generadores, requisito obligatorio para este tipo de actividades.

Durante la inspección, el personal del Instituto de Protección Ambiental y Animal identificó distintos elementos descartables, entre ellos guantes de látex, jeringas, envoltorios de suero y pipetas, considerados residuos de riesgo que requieren un tratamiento específico.

En el mismo operativo, las autoridades también clausuraron una carnicería de la zona por incumplimientos similares. En ese caso, se constató la presencia de restos cárnicos en la vía pública, lo que generaba malos olores y proliferación de insectos.

Desde el municipio recordaron que las ordenanzas vigentes obligan a los grandes generadores de residuos a contratar servicios privados para su correcta disposición, con el objetivo de evitar contaminación y mantener la higiene urbana.

Además, indicaron que los vecinos pueden denunciar este tipo de situaciones a través de los canales habilitados, lo que permite reforzar los controles en distintos puntos de la ciudad.