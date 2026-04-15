Conmoción por una amenaza de tiroteo en un colegio de La Falda

Un operativo de emergencia se desplegó esta mañana en un colegio de la ciudad de La Falda por una amenaza de tiroteo. Las autoridades encontraron un cartel en uno de los baños que advertía sobre un ataque durante la jornada escolar, lo que encendió las alarmas luego de lo sucedido en la escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal (Santa Fe).

Las clases se desarrollan con poca afluencia de estudiantes por el temor de los padres, quienes decidieron no enviar a sus hijos al colegio. En simultáneo, se realizan controles internos y externos en las instalaciones del IPEM 142 «Joaquín V. González».

Se estableció una consigna policial y el personal de la Brigada de Investigaciones revisó el establecimiento.

Todo comenzó con un cartel que rezaba: «Mañana 15/4 tiroteo. No vengan», lo que inmediatamente trajo el recuerdo de lo acontecido semanas atrás en la Provincia de Santa Fe y dejó el saldo de un joven asesinado y varios heridos.

Es importante destacar, que la situación es monitoreada por la Fiscalía de Cosquín y la Departamental Punilla Norte y se ordenó que el dispositivo de seguridad se mantenga hasta las 19 horas, cuando se produce el egreso de los estudiantes.