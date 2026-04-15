Cuatro allanamientos por drogas en Traslasierra: secuestran cocaína y marihuana

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron cuatro allanamientos en distintas localidades del departamento San Alberto, donde secuestraron estupefacientes y otros elementos vinculados a la investigación.

Los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas de Mina Clavero, Nono y Villa Cura Brochero, en el marco de una causa dirigida por el Ministerio Público Fiscal.

Durante los operativos, los investigadores incautaron dosis de cocaína y marihuana, además de semillas, una planta de cannabis sativa, dinero en efectivo y distintos elementos considerados de interés para la causa.

Según se informó, parte del despliegue está relacionado con procedimientos previos realizados por la Policía de Córdoba.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en Villa Dolores, todo lo secuestrado fue remitido a sede judicial para su análisis.