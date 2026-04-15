Denuncian al hermano de Santiago Maldonado tras un control de la Caminera

Un control vehicular en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 648 en cercanías de Oncativo, terminó con una denuncia contra el hermano de Santiago Maldonado, luego de un cruce con un efectivo de la Policía Caminera que fue grabado y difundido en redes sociales.

El procedimiento ocurrió este miércoles, cuando personal policial detuvo la marcha de un vehículo y constató que uno de los ocupantes circulaba sin cinturón de seguridad. A partir de esa infracción, se labró el acta correspondiente.

En ese contexto, el conductor cuestionó el accionar del agente y realizó acusaciones que, según la versión oficial, podrían encuadrarse en delitos contra el honor. Tras la difusión del video, la Policía de Córdoba confirmó que el jefe de la fuerza envió una carta documento solicitando su retractación.

El caso tomó mayor repercusión luego de que el propio registro audiovisual fuera replicado por la institución junto con el comunicado oficial.

Desde la fuerza indicaron además que se trata de la primera vez que un jefe de Policía impulsa su participación como querellante en una situación de estas características.