Embistieron un control y abandonaron miles de cigarrillos ilegales

Un violento episodio se registró en Misiones cuando un vehículo embistió un control de Gendarmería y escapó a alta velocidad, en un intento por evadir a los uniformados. Minutos después, el rodado fue encontrado abandonado con una importante carga de cigarrillos de contrabando.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial Nº17, en la localidad de Santiago de Liniers, donde efectivos realizaban un operativo de control. Al advertir la presencia del puesto, el conductor de un Volkswagen Gol Trend aceleró, impactó contra el dispositivo y se dio a la fuga.

Ante esta situación, los gendarmes iniciaron un seguimiento controlado que permitió localizar el automóvil poco después, ya sin ocupantes. El vehículo presentaba la puerta del conductor abierta y, en su interior, una gran cantidad de cartones de cigarrillos a simple vista.

Con la intervención de personal de Criminalística y en presencia de testigos, se realizó el conteo de la mercadería, que arrojó un total de 11.390 paquetes de cigarrillos de origen extranjero. El avalúo estimado supera los 23.587.500 pesos.

Además, al verificar los datos del rodado, se constató que tenía pedido de secuestro activo por una denuncia radicada en la Ciudad de Buenos Aires.

El magistrado interviniente ordenó el secuestro del vehículo y de toda la mercadería, en el marco de una causa por infracción al Código Aduanero.