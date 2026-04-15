Encontraron muerto a un joven de 26 años y buscan saber qué pasó

La Fiscalía de Instrucción de Tercer Turno de Río Cuarto, a cargo del magistrado interviniente Luciano Rodríguez, investiga la muerte de Enzo Manuel Quinteros, de 26 años.

Según el dictamen preliminar de la autopsia, el cuerpo no presentaba signos exteriores de violencia. La causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio debido a un shock cardiogénico, originado por un edema agudo de pulmón.

Desde la fiscalía informaron que se incorporaron las actuaciones policiales de rigor y que la causa sigue en curso. En ese marco, se aguardan estudios químicos complementarios y se toman testimonios para esclarecer lo ocurrido.