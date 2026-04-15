Escanearon un auto y encontraron casi 12 kilos de cocaína

Un control de Gendarmería terminó con el secuestro de casi 12 kilos de cocaína y la detención de un hombre, tras un procedimiento realizado sobre la Ruta Nacional 34, en el departamento Avellaneda, Santiago del Estero.

El hecho ocurrió este martes al mediodía, a la altura de la localidad de Colonia Dora, cuando efectivos de la Sección Seguridad Vial “Pinto” frenaron la marcha de un Volkswagen Fox que viajaba desde Jujuy con destino a Arroyo Seco, en Santa Fe.

Durante la inspección, el can detector de narcóticos alertó sobre la posible presencia de droga en el vehículo. Ante esa señal, los uniformados utilizaron un escáner móvil que permitió detectar anomalías en la estructura del auto.

Tras una revisión más exhaustiva, los gendarmes extrajeron diez paquetes rectangulares que estaban ocultos en el ducto de ventilación del aire acondicionado, en la rueda de auxilio y debajo del asiento trasero.

En presencia de testigos, se realizó el narcotest, que confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 11 kilos con 964 gramos.

Por disposición del Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero, el conductor quedó detenido y se ordenó el secuestro de la droga, el vehículo y otros elementos vinculados a la causa.