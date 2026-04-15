La principal hipótesis detrás del homicidio en una casa de Alberdi

A medida que pasan las horas y avanza la investigación, se conocen detalles sobre el crimen de la mujer trans ocurrido en el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba. Las pericias revelaron que fue atacada brutalmente por la espalda y que el homicida habría intentado ocultar el crimen provocando un incendio en la vivienda.

Se detuvo a una hombre que ha sido trasladado hacia la cárcel de Bouwer y fue imputado de «homicidio calificado».

Vica Monteros tenía 44 años, era oriunda de Tucumán y fue hallada sin vida en su casa de la calle Mendoza al 300, donde vecinos ingresaron tras detectar un principio de incendio. El cuerpo estaba boca abajo y presentaba múltiples heridas de arma blanca.

La hipótesis es que el agresor habría ingresado a la vivienda con intenciones de robo y en medio de ese contexto, la atacó con un cuchillo por la espalda y el frente. Luego del ataque, habría intentado incendiar la casa para encubrir el crimen.

La investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y el resultado de la autopsia, elementos que permitieron avanzar con allanamientos y concretar la detención del principal sospechoso.