Las heridas que Ángel tenía en su cabeza antes de su muerte

El caso de Ángel Nicolás López ha dado un giro aún más oscuro tras conocerse los detalles de la autopsia. Lo que inicialmente se reportó como una urgencia médica en una vivienda de Comodoro Rivadavia, terminó por destapar un cuadro de violencia persistente que los investigadores encuadran en un síndrome del niño maltratado.

El examen forense fue exhaustivo y determinó que las lesiones no fueron fruto de una caída accidental, sino de ataques directos. Según el informe, el niño presentaba 22 heridas con una antigüedad de entre siete y diez días antes del fallecimiento.

En la frente, presentaba 12 hematomas de entre 1 y 1,5 centímetros, mientras que en la zona parietal se hallaron 6 lesiones similares y en la región temporal (oído), una contusión de gran tamaño. Asimismo, en la zona occipital presentaba un hematoma adicional. A nivel interno, la situación era aún más grave. Los peritos hallaron siete focos de sangrado entre el cuero cabelludo y el hueso, con áreas de impacto que alcanzaban dimensiones de hasta 6 por 8 centímetros, lo que evidencia la brutalidad del ataque.

En tanto, la causa de muerte ha sido confirmada: un edema cerebral irreversible

El fiscal Facundo Oribones confirmó que el deceso fue la consecuencia directa de estas agresiones voluntarias. El castigo físico derivó en un edema cerebral generalizado e hipertensión intracraneal, provocando el paro cardiorrespiratorio que terminó con la vida de Ángel a las pocas horas de ingresar al Hospital Regional.

«Las lesiones fueron realizadas de forma voluntaria, no accidentales»; sentenció el fiscal, subrayando que el daño acumulado durante días hizo que el cuadro fuera irreversible para cuando el niño recibió atención médica.

Por el crimen permanecen detenidos con prisión preventiva por el término de seis meses su padrastro, Maicol González, quien está señalado como el autor material de las agresiones físicas, y Mariela Altamirano, su madre, imputada como coautora por omisión, al no haber intervenido ni protegido al menor de los ataques.

Ambos enfrentan cargos por homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé la pena de prisión perpetua. Mientras la fiscalía espera peritajes complementarios, la familia del pequeño Ángel —encabezada por su padre biológico— mantiene un reclamo activo de justicia ante un caso que ha conmocionado a todo el país.