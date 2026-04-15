“Lo mataron con decisiones judiciales”: realizarán una vigilia por Ángel López

Familiares y seres queridos de Ángel López, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, por lo que se investiga a su madre, Mariela Altamirano y la pareja, Michael González, que se encuentran detenidos en prisión preventiva; convocaron a un encuentro para pedir justicia por su fallecimiento.

Según el texto al que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso, los allegados del niño se reunirán y sostuvieron que al menor “lo mataron con decisiones judiciales”, ya que el Equipo Interdisciplinario de Chubut otorgó la tenencia de la víctima a su madre biológica para establecer un proceso de revinculación.

El panfleto se compartió en redes sociales, así como lo hizo el abogado querellante, Roberto Castillo, bajo el lema “Justicia por Ángel” y, así, el próximo viernes 17, a las 17 horas, se llevará adelante el encuentro en el Obelisco, donde se mantendrá la vigilia hasta las 22.

Los organizadores exigen una “Ley contra falsas denuncias”, que no haya informes de parte, ni pericias sin técnicas periciales y una figura del arrepentido para hijos obligados a denunciar falsamente.

Además, durante la manifestación se reclamará la “Custodia compartida igualitaria” que, según la difusión, apunta a un “mejor sistema de prevención, alerta temprana y contención”, así como solicitan “empoderar a los papás en juzgados de familia, sin ideología y con igualdad real”.

Por último, el escrito que el letrado difundió deja un conciso mensaje: “Fin al abuso en juzgados de familia”.