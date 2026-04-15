Malagueño: hallan aves silvestres capturadas y elementos para cazarlas

En un operativo realizado durante la mañana de este martes 14 de abril, personal policial llevó adelante un allanamiento en barrio Yocsina, en la localidad de Malagueño, con resultados positivos en el marco de una investigación por tenencia ilegal de fauna silvestre.

El procedimiento se concretó alrededor de las 10:25 en una vivienda ubicada sobre calle B. J. I. San Martín sin número, y contó con la participación de efectivos junto a personal de la Policía Ambiental de Córdoba.

Durante el operativo, se secuestraron dieciocho ejemplares de reinas moras, dos semilleros, dos jilgueros, además de veinte jaulas, nueve tramperos y una amansadora, elementos comúnmente utilizados para la captura y mantenimiento ilegal de aves.

Todo lo incautado fue trasladado a la base de Punilla, donde quedó a resguardo y a disposición de la normativa vigente.

Desde las autoridades destacaron que este tipo de procedimientos refuerza el trabajo sostenido en la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre y la protección del ambiente.