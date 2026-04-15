Polémica en el sur: venden carne de burro y se agotó en pocas horas

La comercialización de carne de burro en la provincia de Chubut se convirtió en un fenómeno inesperado que despierta curiosidad, polémica y un fuerte interés por parte de los consumidores. La iniciativa, que busca abrir nuevas alternativas productivas en la región, ya mostró resultados contundentes: en una carnicería de Trelew, los cortes se agotaron en pocas horas.

El proyecto nació hace dos años de la mano del productor rural Julio Cittadini, quien decidió replantear el modelo ganadero frente a un escenario cada vez más adverso en la Patagonia. La combinación de sequías prolongadas, suelos poco aptos y el avance de depredadores como el puma volvió inviable, en muchos casos, la cría tradicional de ganado bovino y ovino.

“Esto no surge de la crisis económica del país, sino de una crisis productiva”, explicó Gimena, dueña de la carnicería que comenzó a vender esta carne. En ese sentido, destacó que las características del territorio favorecen la cría de burros: “Son campos secos, con poca pastura, y el burro se adapta perfectamente a estas condiciones”.

Un éxito inmediato en el mercado local

La respuesta del público no tardó en llegar. El lanzamiento se realizó el sábado y para el lunes ya no quedaban cortes disponibles. En total, se habían faenado cuatro animales —ocho medias reses— que se vendieron por completo. “Muchos clientes compraron y volvieron”, señaló la comerciante.

El precio de introducción fue de 7.500 pesos por kilo, una estrategia pensada para incentivar a los consumidores a probar un producto poco habitual en la dieta argentina. “Si la gente no lo conoce, no va a pagar cualquier cosa. Es un precio para que se animen”, explicaron.

Según detallaron, la carne de burro presenta similitudes con la vacuna tanto en sabor como en los cortes. Cada animal rinde unos 60 kilos de media res, con opciones como nalga, cuadrada, asado con hueso y aguja. Además, se destaca por ser tierna y con bajo contenido graso.

Degustaciones y expectativa social

El crecimiento del interés impulsó nuevas acciones para consolidar el producto. Este 16 de abril se realizará una degustación en un bodegón local de Trelew, donde se ofrecerán empanadas, chorizos y tiras de asado elaboradas con carne de burro. La convocatoria superó las expectativas iniciales, al punto de agotar los cupos y obligar a organizar una segunda jornada.

El objetivo es claro: medir la reacción social, fomentar la aceptación y derribar prejuicios en torno a un alimento poco convencional en el país.

Una respuesta a la crisis productiva

El proyecto, denominado “Burros Patagones”, surge como respuesta a múltiples factores que afectan a los productores del sur:

La crisis del sector lanero y la baja rentabilidad

El impacto de depredadores y condiciones climáticas extremas

La limitada aptitud de los suelos para la ganadería tradicional

En este contexto, Cittadini sostiene que la carne de burro puede posicionarse como una alternativa viable: “Es nutritiva, de buen sabor y de muy buena calidad. Su consumo crecerá a la par de la producción”.