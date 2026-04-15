Prunotto recibió a un arzobispo siriano y habló de paz en medio de la crisis global

Este martes, la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, recibió a monseñor Crisóstomo Juan Gassali, quien se encuentra en la provincia en una visita pastoral por las festividades de Pascua.

Durante el encuentro, la funcionaria remarcó la necesidad de fortalecer el diálogo en un contexto atravesado por tensiones sociales y conflictos a nivel global. “En este momento del mundo, necesitamos mensajes y acciones de paz y unión”, expresó.

La reunión incluyó un intercambio sobre la historia de la comunidad siriana ortodoxa, sus tradiciones y el rol que cumple en la provincia. También abordaron la importancia de preservar el arameo como lengua litúrgica y cultural dentro de esa tradición.

Por su parte, el arzobispo compartió detalles sobre la trayectoria de la Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía y el trabajo que desarrolla la comunidad en Córdoba.

El encuentro concluyó con un intercambio de presentes. Prunotto entregó obsequios elaborados bajo criterios de economía circular, mientras que la comitiva le obsequió una imagen de San Jorge.

También participaron representantes de la comunidad y autoridades legislativas provinciales.