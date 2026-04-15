Rescatan a una mujer que estaba atrapada en una red de trata

Una mujer fue rescatada en el marco de una investigación por trata de personas que derivó en un allanamiento en una vivienda de Santiago del Estero. El procedimiento permitió poner a salvo a la víctima, quien se encontraba en situación de vulnerabilidad.

La causa se inició a partir de una denuncia recibida a través de la Línea 145, lo que activó tareas investigativas para ubicar el domicilio donde estaría la mujer. Con esa información, personal especializado avanzó con el operativo bajo orden judicial.

Durante el allanamiento, los efectivos constataron la presencia de una mujer mayor de edad, oriunda de San Juan, que se encontraba en condiciones delicadas. De inmediato, fue rescatada y puesta bajo resguardo.

Tras el procedimiento, la mujer recibió asistencia integral y quedó alojada en un espacio de contención, mientras se organiza su traslado a su provincia de origen.

En el lugar también fueron identificadas dos personas, que quedaron vinculadas a la causa mientras continúa la investigación judicial.

El operativo fue llevado adelante por personal especializado en delitos complejos y trata de personas, con intervención de la Justicia Federal, que investiga el caso por presunta infracción a la ley de prevención y sanción de la trata.