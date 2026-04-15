River Plate: la Justicia investiga una denuncia de abuso sexual

La Justicia federal investiga una denuncia por presunto abuso sexual contra el jefe de Seguridad de River Plate a partir de una presentación realizada por una empleada del club, según consta en registros judiciales.

El expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 45, Secretaría 122, bajo la carátula “Acero, Gustavo s/abuso sexual – art. 119”, y fue registrado en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con último movimiento el 8 de abril de 2026.

En paralelo, representantes de socios del club elevaron el 13 de abril una nota al presidente Stefano Di Carlo para solicitar, con carácter urgente, precisiones sobre si la dirigencia tomó conocimiento del hecho denunciado y si involucra a personal de la institución.

En el escrito también requirieron saber si se activaron los mecanismos previstos en el Protocolo contra la Violencia de Género, si el caso alcanza a un funcionario de alto rango y si existieron notificaciones formales sobre actuaciones judiciales.

El tema tomó estado público tras publicaciones en la red X del periodista Pablo Calvari, quien calificó como “complicadísima” la situación del jefe de Seguridad y reclamó un pronunciamiento institucional, además de cuestionar el silencio de áreas internas.

En el club dejaron trascender que la denunciante había sido previamente cuestionada por reclamos de socios y que fue citada a una reunión en la que se le habría anticipado una posible sanción disciplinaria.

De acuerdo con esa versión y supo la Agencia Noticias Argentinas, el contacto físico señalado en la denuncia se habría limitado a un gesto al finalizar el encuentro y ahora la Justicia está investigando los hechos.