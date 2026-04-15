Salieron a robar con un nene de dos años, ocurrió en Córdoba

Una pareja fue detenida a bordo de un vehículo luego de haber intentado robar y darse a la fuga con otras tres personas, lo curioso del caso es que se trasladaban a bordo de un vehículo con un pequeño de dos años. Los sujetos fueron interceptados a bordo de un Fiat Cronos en horas de la madrugada en la calle Sargento Cabral al 1800 de barrio San Vicente.

En total, se aprehendió a cinco hombres y una mujer, todos mayores de edad.

Tenían en su poder distintos elementos sustraídos, entre ellos cinco teléfonos celulares, documentación y llaves de otro vehículo robado. La investigación permitió establecer que previamente habían sustraído un Fiat Cronos en barrio Yofre Norte, el cual fue hallado poco después abandonado en barrio José Ignacio Díaz III Sección.

Tras el procedimiento, el menor fue puesto a resguardo y quedó a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), mientras que luego fue entregado a un familiar.