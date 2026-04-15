Seis detenidos en operativos por robos y violencia en Córdoba

Seis personas fueron detenidas en distintos procedimientos realizados en el norte de Córdoba, en el marco de investigaciones por delitos como robo calificado y hechos de violencia familiar. Según informaron fuentes policiales, tres de los implicados contaban con pedido de detención vigente por parte de la Justicia.

Durante los operativos, que se desplegaron en varias localidades de la provincia, el personal logró recuperar un camión que había sido sustraído previamente. Además, se procedió al secuestro de dos escopetas, dos automóviles y una máquina agrícola.

Los procedimientos se llevaron a cabo en San Francisco, Jesús María, Cosquín, Alicia, Monte Cristo, Arroyito, Seeber, Morteros y Malvinas Argentinas. Las actuaciones quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las investigaciones para determinar posibles vinculaciones con otros hechos delictivos.