Tras su detención en Brasil, Agostina Páez suma otra denuncia en Argentina

Agostina Páez, abogada de Santiago del Estero que recientemente estuvo detenida en Brasil acusada de “injuria racial”, vuelve a estar en el centro de la escena judicial tras enfrentar una nueva denuncia a menos de un mes de regresar al país.

En este caso, su exnovio, el odontólogo Javier Zanoni, la acusó de no devolverle un vehículo Citroën Cactus que, según él, le había prestado durante la relación. El reclamo, inicialmente presentado de manera privada, llegó a la Justicia luego de reiterados pedidos sin respuesta, según relató el profesional a medios locales.

Zanoni sostuvo que intentó resolver la situación sin intervención judicial, pero al no obtener respuesta decidió enviar una carta documento y luego formalizar la denuncia por presunta retención indebida. Sin embargo, remarcó que su planteo era “estrictamente patrimonial” y relacionado con la restitución del automóvil.

Tras la difusión del caso, Páez negó las acusaciones y afirmó en redes sociales que el vehículo le pertenece a ella, asegurando que siempre fue quien lo pagó. También señaló que existía un conflicto vinculado al cambio de titularidad y cuestionó la versión difundida por su ex pareja.

Posteriormente, el propio Zanoni matizó sus declaraciones iniciales y explicó que el conflicto estaba relacionado con la titularidad del vehículo, señalando que ya se había iniciado un acuerdo para resolver la situación de manera extrajudicial, lo que puso paños fríos a la controversia.