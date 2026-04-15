Un paquete bajo sospecha destapó una maniobra millonaria en Córdoba

Una investigación por contrabando de tecnología derivó en un importante operativo con epicentro en Córdoba y ramificaciones en Catamarca, donde fuerzas federales secuestraron mercadería ilegal valuada en unos 75 millones de pesos.

El caso comenzó a partir de un control de rutina realizado por personal de ARCA en la terminal de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, mediante un escáner, detectaron dentro de una encomienda equipos de telefonía de origen extranjero en presunta infracción a la Ley 22.415. El envío tenía como destino un domicilio en la ciudad de Córdoba.

A partir de ese hallazgo, se inició una investigación a cargo del Equipo de Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Córdoba” de Gendarmería Nacional. Las tareas permitieron establecer el ingreso de mercadería sin aval aduanero y avanzar sobre los presuntos involucrados.

Con intervención de la Justicia Federal de Córdoba, se realizaron allanamientos en dos viviendas de San Fernando del Valle de Catamarca y en un inmueble de la capital cordobesa. En esos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, tablets, relojes inteligentes, auriculares, adaptadores, fundas y otros accesorios, además de documentación relevante para la causa.

Los operativos contaron con el apoyo de personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos de Catamarca. La causa quedó bajo la órbita del juzgado federal N° 2 y la fiscalía federal N° 1 de Córdoba, que continúan con la investigación.