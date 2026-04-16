Ambiente y controles

Allanamientos en Punilla: rescatan yararás, corales y aves

Los procedimientos se realizaron en varias localidades del valle, donde se detectó tenencia ilegal de fauna silvestre en viviendas particulares.
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Sucesos
jueves, 16 de abril de 2026 · 18:54

En el marco de operativos de control y allanamientos en el interior provincial, se secuestraron ejemplares de fauna silvestre en distintas localidades de Punilla, principalmente en Villa Parque Síquiman y La Falda, además de otros puntos como Malagueño.

En Villa Parque Síquiman, los procedimientos permitieron rescatar ocho tarántulas, seis yararás chicas, dos serpientes corales, una cascabel y varias culebras, además de huevos, cueros y restos conservados en formol.

Por otra parte, en La Falda se incautaron aves como reinamoras, jilgueros, un semillero y un piquito de oro, mientras que en Malagueño también se secuestraron ejemplares de distintas especies de aves.

Todos los animales fueron trasladados al Parque de la Biodiversidad y a la Reserva Tatú Carreta, donde serán evaluados y rehabilitados.

Desde los organismos intervinientes recordaron que la tenencia, transporte o comercialización de fauna silvestre está prohibida, además de representar un riesgo sanitario y ambiental.

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