Allanamientos por las amenazas de tiroteos en las escuelas de Córdoba

Varios allanamientos se realizaron en las últimas horas luego de las amenazas de tiroteos en las escuelas de Córdoba. Se logró identificar a un menor que estaría involucrado en uno de los episodios y se secuestraron dispositivos que resultan claves para la investigación.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, advirtió que se trata de «expresiones graves que constituyen un delito» y que encendieron las alarmas después de lo ocurrido en la Provincia de Santa Fe.

Se abrió una causa a partir de la denuncia que hicieron las autoridades escolares, quienes descubrieron un un mensaje que circulaba en un grupo de jóvenes y en el que se hacía referencia a un posible ataque armado en un establecimiento educativo.

Además del dispositivo de seguridad que se desplegó en el lugar, la Dirección General de Investigaciones, junto a unidades especiales, llevaron adelante allanamientos simultáneos en la capital cordobesa. «Las recientes pintadas en establecimientos educativos con amenazas de tiroteos no son hechos menores ni conductas propias de la edad, son expresiones graves que constituyen un delito y deben ser tratadas como tales»; expresó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.