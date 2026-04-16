Alta Gracia: secuestran 54 motos en operativo interfuerzas

Un amplio despliegue de seguridad se realizó en distintos sectores de Alta Gracia con operativos preventivos en puntos estratégicos de la ciudad.

Del procedimiento participaron efectivos de la Policía de Córdoba y Gendarmería Nacional, con apoyo de la Guardia Local.

Como resultado de los controles, se secuestraron 54 motocicletas por infracciones al Código de Convivencia vigente.

Las acciones fueron supervisadas por el director de la Departamental Santa María, Héctor Villagra, acompañado por el intendente local y otras autoridades.