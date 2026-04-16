Choque en cadena de tres camiones en la Ruta 19 dejó dos heridos

Un accidente de tránsito múltiple se registró en la tarde del miércoles 15 de abril en el kilómetro 183 de la Ruta Nacional 19, en jurisdicción de La Francia, donde tres camiones protagonizaron un choque en cadena que dejó como saldo dos personas con lesiones leves.

Según se informó, el siniestro se produjo cuando un hombre de 59 años que conducía un camión Scania con acoplado perdió el control del rodado por causas que aún se investigan. Esto derivó en una colisión con un camión Volkswagen, manejado por un hombre de 44 años.

A raíz del impacto inicial, un tercer vehículo de carga, un camión Iveco conducido por un hombre de 56 años, también se vio involucrado en el choque.

En el lugar trabajó el servicio de emergencias, que trasladó al conductor del primer camión y al del Iveco a un centro de salud. Ambos permanecen internados con cuadros de descompensación y lesiones de carácter leve.

Además, intervinieron dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal de Policía Judicial, que realizaron tareas de asistencia y peritajes para determinar cómo se originó el accidente.