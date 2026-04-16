Accidente

Choque en el centro de Carlos Paz: una mujer hospitalizada

Una mujer fue trasladada al Hospital Sayago tras el impacto ocurrido en una esquina transitada de la ciudad.
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Sucesos
jueves, 16 de abril de 2026 · 17:38

Esta tarde, pasadas las 16, se produjo un choque en la intersección de avenida Sabattini y Cassaffousth, en barrio Centro de Villa Carlos Paz, que involucró a un automóvil y una motocicleta.

Según se informó, el siniestro fue protagonizado por un Fiat Cronos conducido por una mujer de 57 años y una motocicleta Honda Wave manejada por una mujer de 55 años.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la moto fue asistida en el lugar y luego trasladada al Hospital Sayago para una mejor atención.

Se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el hecho y se procedió al secuestro de los vehículos involucrados.

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