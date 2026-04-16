Choque en el centro de Carlos Paz: una mujer hospitalizada

Esta tarde, pasadas las 16, se produjo un choque en la intersección de avenida Sabattini y Cassaffousth, en barrio Centro de Villa Carlos Paz, que involucró a un automóvil y una motocicleta.

Según se informó, el siniestro fue protagonizado por un Fiat Cronos conducido por una mujer de 57 años y una motocicleta Honda Wave manejada por una mujer de 55 años.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la moto fue asistida en el lugar y luego trasladada al Hospital Sayago para una mejor atención.

Se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el hecho y se procedió al secuestro de los vehículos involucrados.