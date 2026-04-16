Choque en el centro de Carlos Paz: una mujer hospitalizada

Accidente
Choque en el centro de Carlos Paz: una mujer hospitalizadaUna mujer fue trasladada al Hospital Sayago tras el impacto ocurrido en una esquina transitada de la ciudad.
Esta tarde, pasadas las 16, se produjo un choque en la intersección de avenida Sabattini y Cassaffousth, en barrio Centro de Villa Carlos Paz, que involucró a un automóvil y una motocicleta.
Según se informó, el siniestro fue protagonizado por un Fiat Cronos conducido por una mujer de 57 años y una motocicleta Honda Wave manejada por una mujer de 55 años.
Como consecuencia del impacto, la conductora de la moto fue asistida en el lugar y luego trasladada al Hospital Sayago para una mejor atención.
Se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el hecho y se procedió al secuestro de los vehículos involucrados.