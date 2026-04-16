Córdoba: intensifican controles con un mega operativo policial

La Policía de Córdoba informó que el procedimiento tiene lugar en Villa Las Polinesias y sectores aledaños, en el marco de los dispositivos de prevención y presencia territorial permanente.

El operativo cuenta con la participación de efectivos del CAP, unidades de motocicletas, SEOM, GIF, Guardia de Infantería y Canes, entre otros cuerpos.

Hasta el momento, se efectuaron cinco detenciones vinculadas a distintos delitos e infracciones. Además, se secuestraron motopartes y más de 10 motocicletas, una de ellas con pedido de captura vigente por la Justicia.

Las tareas son supervisadas por el jefe de Policía, Marcelo Marín, junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. También se encuentran presentes el subjefe Alberto Bietti y el director general de Seguridad Capital, Juan Pablo Esquibel, además de otras autoridades.