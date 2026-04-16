Cuatro detenidos por robar autos con inhibidor en Córdoba

Cuatro hombres fueron detenidos este jueves por la tarde en barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba, acusados de cometer un robo utilizando un inhibidor de señal para bloquear sistemas de seguridad de vehículos.

El procedimiento se inició cerca de las 19:30, cuando vecinos alertaron sobre movimientos sospechosos en la zona de Cochabamba y avenida Patria. A partir de esa información, personal policial localizó un automóvil con cuatro ocupantes que coincidían con la descripción aportada.

Al intentar detenerlos, los hombres ignoraron las indicaciones y continuaron su marcha hasta ser interceptados en calle Padre Luis Monti al 2100.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron un inhibidor tipo “Pandora”, dinero en efectivo, teléfonos celulares, herramientas y documentación perteneciente a una joven de 26 años.

En paralelo, la damnificada relató que había dejado su vehículo estacionado y que, sin advertirlo, los delincuentes habrían bloqueado el sistema de cierre, lo que permitió el robo de una mochila con dinero y objetos personales.

Los detenidos, de entre 24 y 32 años, quedaron a disposición del magistrado interviniente junto con los elementos incautados.