Desmantelaron una banda narco que era liderada desde la cárcel

Dos mujeres fueron detenidas y se encuentran acusadas de integrar una banda narco que era liderada desde una cárcel en el interior de Córdoba. También se logró desbaratar un punto de venta en San Francisco. En la causa, se encuentra involucrado un hombre que cumple condena en el penal de Villa María.

El personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó tres allanamientos (uno dentro del Establecimiento Penitenciario N°5), donde se encontraba detenido el principal investigado por una causa de homicidio anterior. Se presume que, desde allí, organizaba la comercialización de estupefacientes en la ciudad de San Francisco.

Pero además, se ingresó a viviendas ubicadas en las calles José Ingenieros al 400 y San Francisco al 3900, en los barrios Sarmiento y Parque, donde se secuestraron 495.400 pesos, 11.290 dólares y distintos elementos vinculados a la causa.

De acuerdo a la investigación, una de las detenidas se encargaba de la distribución de la droga y de recaudar el dinero, mientras que la otra cumplía funciones de acopio del efectivo.