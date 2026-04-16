Detienen a un hombre armado y con droga en Villa El Tropezón

Un hombre fue detenido anoche en barrio Villa El Tropezón, en la ciudad de Córdoba, tras ser sorprendido con un arma de fuego y droga durante un control preventivo.

El operativo se llevó a cabo en la intersección de avenida Don Bosco y José Antonio Ceballos, donde efectivos del Comando de Acción Preventiva detuvieron la marcha de un Peugeot 208 en el que se trasladaban cuatro hombres.

Al inspeccionar el vehículo, los uniformados constataron que uno de los ocupantes llevaba un morral con una pistola calibre 22 marca Pietro Beretta, cartuchos, dos ladrillos de cannabis y una balanza de precisión.

En el procedimiento intervino además personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que colaboró en el secuestro de los elementos.

El hombre quedó detenido y a disposición del magistrado interviniente, mientras se avanza en la investigación del caso.