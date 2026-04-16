Detuvieron al presunto autor de un crimen en Córdoba

Córdoba. En las últimas horas, efectivos del Departamento Homicidios de la Dirección General de Investigaciones Criminales detuvieron a un joven de 22 años, quien estaría sindicado como supuesto autor del asesinato de un hombre de 36 años. El episodio tuvo lugar el pasado 1 de abril en barrio San Jorge de la ciudad de Córdoba, cuando la víctima recibió un disparo de arma de fuego en la zona lumbar, provocándole la muerte.

En la causa interviene la Fiscalía de Instrucción del Distrito Judicial 3, Turno 1°, a cargo del Dr. Andrés Godoy.

