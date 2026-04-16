Detuvieron a un hombre por herir a otro en una discusión en Villa María

En la tarde de este jueves, personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales llevó adelante un allanamiento con resultado positivo en la ciudad de Villa María, que culminó con la detención de un hombre de 32 años acusado de amenazas y lesiones leves con arma blanca.

El procedimiento se realizó en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Intendente Reyno y Rawson, en barrio Francisco Botta, por orden de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 3, a cargo del fiscal René Bosio.

Según informaron fuentes policiales, la detención se concretó tras una serie de tareas investigativas que incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de la toma de testimonios.

La causa está vinculada a un hecho ocurrido el pasado domingo 12 de abril, cuando un hombre de 28 años resultó herido en medio de una discusión.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras continúan las actuaciones judiciales.