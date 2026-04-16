Diez detenidos y motos secuestradas en operativos en Córdoba

En el marco del Plan 90/10, se desplegó un operativo interfuerzas en sectores cercanos al límite con Santa Fe y en la ciudad de San Francisco, donde tres personas fueron detenidas. Durante los controles, se secuestraron plantas de cannabis, armas de fuego y más de 50 motocicletas que presentaban distintas infracciones. En el dispositivo participó también personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Por otra parte, en operativos realizados en Salsipuedes, El Brete, Mi Granja, Salsacate y Capilla del Monte, se detuvo a siete personas. En estos procedimientos se incautaron armas blancas, motores con numeración adulterada y otros elementos de interés para las investigaciones.

Las actuaciones quedaron a disposición de la justicia, en el marco de los distintos operativos de control y prevención.