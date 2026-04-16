Dos motochorros la agarraron de los pelos, la tiraron al suelo y le robaron

Dos delincuentes que se trasladaban a bordo de una moto sorprendieron a una joven en el barrio Los Granados de la ciudad de Córdoba, la tiraron de su bicicleta y le robaron. Durante el ataque, la víctima se golpeó contra un auto estacionado.

El hecho ocurrió el miércoles pasado en horas de la noche en la calle José Fierro al 3700.

En su afán por detener su marcha, los malvivientes la agarraron de los pelos y forcejearon para apoderarse de su cartera.

Durante el asalto, ocasionaron que perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Luego, se acercaron y le arrebataron unos auriculares antes de darse a la fuga con destino al barrio San Roque.