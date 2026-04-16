El duro recibimiento de presos al padrastro de Ángel en la cárcel

El caso por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, continúa sumando episodios. En las últimas horas, se conocieron detalles del ingreso a prisión de su padrastro, quien está imputado en la causa.

Según trascendió, el acusado fue trasladado a una unidad de detención y, apenas llegó, fue atacado por otros presos. La agresión generó una intervención inmediata del personal penitenciario, que debió retirarlo del pabellón para resguardar su integridad.

De acuerdo a los datos difundidos, los internos lo golpearon e intentaron lincharlo, en medio de una fuerte tensión dentro de la alcaidía. La situación obligó a su traslado a otro sector con mayores medidas de seguridad.

La investigación judicial avanza bajo la acusación de homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. En el expediente también se encuentra imputada la madre del niño.

El episodio dentro de la cárcel expone el clima de violencia que rodea al caso y la reacción que generó entre otros detenidos al conocerse los detalles de la causa.