El insólito pedido del padrastro de Ángel, el principal acusado por su muerte

El padrastro de Ángel, el niño que fue asesinado en Comodoro Rivadavia, hizo un llamativo pedido luego de haber sido detenido. Michel Kevin González se encuentra imputado como el autor material de la brutal golpiza que derivó en la muerte del pequeño y solicitó condiciones especiales de reclusión.

A través de su defensa, el hombre pidió ser alojado en una celda con condiciones específicas, tales como un espacio con luz natural y un baño en buenas condiciones. González rechazó las acusaciones en su contra y dijo: «jamás hubo maltratos».

«Se lo corregía como a cualquier nene, pero esas barbaridades que dicen de golpes y maltrato y agua fría no»; añadió.

Tanto él, como la madre del niño, permanecen privados de su libertad con prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial.

Al igual que González, Mariela Altamirano defendió su inocencia en la primera audiencia por el crimen de Ángel.