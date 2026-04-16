Encontraron amenazas de tiroteos en colegios de Carlos Paz y Siquiman

Las amenazas escritas en los baños escolares se multiplican en distintas provincias argentinas y generan preocupación en las aulas. En las últimas horas, en la ciudad de Villa Carlos Paz se hallaron mensajes intimatorios en tres colegios y se implementará un operativo de seguridad para evitar que ocurra algo similar a lo que aconteció en San Cristóbal (Santa Fe).

Los especialistas explicaron que el fenómeno respondería a un «efecto contagio», presuntamente inspirado en un «desafío viral» que se comparte en plataformas utilizadas por los jóvenes.

Concretamente, se descubrieron amenazas de tiroteos en los colegios Carande Carro, René Favaloro y en el IPEM 316 Eva Duarte de Colinas. Pero además, también se halló un mensaje con la misma característica en un colegio secundario de Parque Siquiman. Asimismo, ayer se activó un protocolo de emergencia en las instalaciones de la escuela Joaquín V. González de La Falda.

Los directores de las distintas instituciones educativas radicarán las respectivas denuncias y reclaman que se abra una investigación para identificar a los responsables, tal y como ocurrió en las últimas horas en la ciudad de Córdoba (donde también hubo varios casos). Al mismo tiempo, cuestionaron el protocolo de actuación establecido por el Ministerio de Educación de la Provincia.

Como en un efecto dominó, también aparecieron carteles y pintadas en escuelas de Tucumán, Buenos Aires, Tierra del Fuego y Neuquén, una tendencia que preocupa después del violento ataque en Santa Fe. Las autoridades escolares investigan si se trata de un «reto viral» que podría haber sido activado por estudiantes de distintos puntos del país a través de redes sociales.