Enjuiciarán a fiscales del caso Dalmasso por presunto mal desempeño

Córdoba. El martes 21 de abril comenzará el debate oral y público ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, en el que se evaluará el desempeño de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Los funcionarios judiciales llegan a esta instancia bajo la acusación de presunto mal desempeño y negligencia grave en diversas etapas de la instrucción por el asesinato de Nora Dalmasso.

Las audiencias, que incluirán la recepción de testimonios, se llevarán a cabo en el edificio de la Legislatura provincial (Av. Emilio Olmos 580), a partir de las 8.30, y se extenderán -en su etapa de recepción de prueba- hasta el 27 de abril.

El tribunal encargado de dictar el veredicto está integrado por su presidenta -y vicepresidenta de la Unicameral cordobesa- Julieta Rinaldi (Hacemos Unidos por Córdoba); los legisladores Facundo Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (Unión Cívica Radical) y Walter Gispert (Frente Cívico); y la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti.

Tras la etapa testimonial, se fijará la fecha para los alegatos de la acusación y las defensas. Según el marco legal vigente, el fallo final deberá dictarse antes del 28 de mayo, cumpliendo con el plazo máximo de 60 días hábiles posteriores a la formulación de la acusación.

Cabe destacar que este órgano, regido por la Ley Provincial 7.956, posee la facultad constitucional de remover de sus cargos a magistrados y funcionarios de instancias inferiores en caso de acreditarse faltas graves en el ejercicio de sus funciones o la comisión de delitos.