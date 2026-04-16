Fue atropellado en Icho Cruz, sufrió graves heridas y lo internaron en el Sayago

Un hombre de 30 años fue atropellado por una moto en Icho Cruz, sufrió un traumatismo de cráneo y quedó internado en el Hospital Sayago de Villa Carlos Paz. Según pudo conocerse, el accidente ocurrió el pasado miércoles 15 de abril a las 22:00 horas en la calle 9 de Julio y trascendió que se encuentra con pronóstico reservado.

Se investigan las causas que provocaron el choque y trascendió que el peatón también resultó con un traumatismo en su miembro inferior derecho.

El herido cruzaba la calle cuando fue alcanzado por un joven de 20 años que se trasladaba a bordo de una moto Appia 110 cc.

Tras el impacto, recibió asistencia del servicio de emergencias y se dispuso su trasladado hacia el nosocomio carlospacense.