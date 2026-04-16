Grave accidente: un hombre fue embestido por un tren y perdió una pierna

Un hombre resultó gravemente herido este mediodía tras ser atropellado por un tren en Córdoba, en un episodio cuyas causas aún se investigan.

El hecho ocurrió en inmediaciones de avenida 11 de Septiembre, en barrio Magdalenas, donde una formación ferroviaria de la empresa NCA embistió al hombre que, por motivos que se intentan establecer, caminaba sobre las vías.

Tras el impacto, un efectivo policial que se encontraba cumpliendo servicio adicional en el tren le brindó los primeros auxilios en el lugar, en una intervención clave hasta la llegada del traslado sanitario.

Posteriormente, el herido fue derivado al Hospital Provincial Florencio Díaz y, debido a la gravedad de las lesiones, trasladado al Hospital de Urgencias.

Ya en ese centro de salud, los médicos debieron amputarle la pierna izquierda para poder salvarle la vida. El hombre permanece internado con estado reservado, mientras se avanza en la investigación para determinar cómo se produjo el accidente.