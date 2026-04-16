Hallaron una moto que había sido robada en Villa Carlos Paz

Una moto que había sido robada fue recuperada esta madrugada en la ciudad de Villa Carlos Paz. Se trata de una Gilera Smash que fue sustraída el martes pasado y fue descubierta por efectivos que realizaban un patrullaje preventivo.

Al observar el rodado abandonado en el centro, los uniformados constataron que había sido denunciado horas antes.

De inmediato se procedió al secuestro de la motocicleta y quedó a disposición del magistrado interviniente.