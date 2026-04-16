Hay un detenido por la venta de drogas en Villa Páez

Fuerza Policial Antinarcotráfico
Hay un detenido por la venta de drogas en Villa PáezSe secuestraron varias dosis de marihuana, dinero en efectivo y una motocicleta.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en Villa Páez y secuestró varias dosis de estupefacientes, dinero en efectivo y una moto.
Es importante destacar, que también se logró detener a un hombre de 52 años que habitaba en una vivienda de la calle Enrique Tornú y que era investigado hace semanas.
Durante el procedimiento, los efectivos lograron incautar varias dosis de marihuana, $153.500 en efectivo, una motocicleta y otros elementos considerados de interés para la causa.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno dispuso el traslado del detenido a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.