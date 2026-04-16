Fuerza Policial Antinarcotráfico

Hay un detenido por la venta de drogas en Villa Páez

Se secuestraron varias dosis de marihuana, dinero en efectivo y una motocicleta.
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Sucesos
jueves, 16 de abril de 2026 · 11:53

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en Villa Páez y secuestró varias dosis de estupefacientes, dinero en efectivo y una moto.

Es importante destacar, que también se logró detener a un hombre de 52 años que habitaba en una vivienda de la calle Enrique Tornú y que era investigado hace semanas.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron incautar varias dosis de marihuana, $153.500 en efectivo, una motocicleta y otros elementos considerados de interés para la causa.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno dispuso el traslado del detenido a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

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