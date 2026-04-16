Investigaban un robo y dieron con una boa cerca de una casa

En el marco de un procedimiento por un robo en la localidad de Elena, departamento Río Cuarto, tres hombres fueron detenidos acusados de sustraer materiales de un galpón. Durante el operativo, el personal logró recuperar chapas de zinc y perfiles de madera que estarían vinculados al hecho.

Mientras avanzaban con las actuaciones, en otro punto de la provincia, en Villa Ascasubi, departamento Tercero Arriba, los efectivos intervinieron ante el aviso por la presencia de una serpiente en cercanías de una vivienda. En el lugar, dieron con una lampalagua (boa constrictor), que fue resguardada para evitar riesgos.

Ambos procedimientos se desarrollaron en paralelo y quedaron a disposición de la justicia, en el marco de las investigaciones correspondientes.