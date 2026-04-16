Los absueltos por la violación grupal peregrinan por el Valle de Punilla

Los jóvenes absueltos en la causa por la presunta violación grupal en Bialet Massé llevan adelante una peregrinación que atravesará el Valle de Punilla. A través de esta iniciativa, buscan visibilizar el caso y reclaman justicia, tras haber permanecidos privados de su libertad a causa de una falsa denuncia.

Bajo el lema «Peregrinación por la verdad y la justicia», la caminata comenzó el pasado miércoles 15 de abril a las 10 de la mañana, partiendo desde Cruz del Eje con destino a Capilla del Monte.

Durante la primera jornada, recorrieron 45 kilómetros en el inicio de un trayecto que atravesará distintas localidades del corredor serrano. La movilización continúa este jueves 16 de abril, también desde las 10 horas, con el tramo que une Capilla del Monte con La Falda. En esta segunda jornada, ya llevan recorridos 28 kilómetros, avanzando con el acompañamiento de vecinos que se suman en distintos puntos del camino y que brindaron su respaldo.

El recorrido culminará el viernes 17 de abril, cuando los jóvenes partan desde La Falda hacia Bialet Massé, punto final de la peregrinación. Desde la organización invitan a la comunidad a acompañar el tramo más cercano a sus domicilios.

Martiniano Correcher, Lautaro Nieto y Ramiro Núñez fueron acusados en 2024 en una causa por abuso sexual grupal. Tras el juicio realizado en la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, la Justicia resolvió su absolución al considerar que no se comprobó la existencia de delito. El fallo tuvo fuerte repercusión a nivel local y nacional, incluyendo cuestionamientos a la investigación y la disposición de nuevas medidas, entre ellas la orden de indagar una posible falsa denuncia.

En este contexto, los jóvenes impulsan esta peregrinación como una forma de manifestarse públicamente, exponer el impacto del proceso judicial en sus vidas y sostener su postura de inocencia. La convocatoria también pone el foco en la presunción de inocencia y en las consecuencias de lo que consideran denuncias infundadas, buscando además generar acompañamiento social a lo largo de todo el recorrido.