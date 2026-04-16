Perpetua para el líder de una secta que operaba en Alta Gracia

Alta Gracia. La Justicia de Córdoba dictó una condena a prisión perpetua contra Fernando José Soria, señalado como líder de una organización con fachada espiritual que durante años operó con base en Alta Gracia. El caso, que conmocionó a la provincia, expuso un entramado de sometimiento psicológico, abusos sexuales, violencia y estafas sobre decenas de víctimas.

El veredicto fue emitido por un jurado popular, que lo encontró culpable de delitos de extrema gravedad: privación ilegítima de la libertad, abusos sexuales agravados, lesiones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de armas. A estos cargos se sumó uno de los aspectos más impactantes del proceso: la condena por abuso sexual seguido de muerte, en relación con el suicidio de una víctima, considerado por el tribunal como consecuencia directa del daño sufrido.

Un “guía espiritual” y un sistema de control

Durante años, Soria se presentó como un referente de sanación emocional y espiritual. A través de espacios y fundaciones, ofrecía prácticas que prometían mejorar la vida de sus seguidores. Sin embargo, la investigación judicial demostró que ese discurso funcionaba como mecanismo de captación de personas en situación de vulnerabilidad.

Una vez dentro del grupo, las víctimas eran sometidas a un sistema progresivo de control. Según la causa, el acusado promovía el aislamiento familiar, exigía pagos constantes por supuestos tratamientos y ejercía dominio psicológico, económico y sexual. El esquema incluía niveles de “evolución espiritual”, bajo los cuales consolidaba su poder dentro de la organización.

Aislamiento, endeudamiento y sometimiento

Uno de los rasgos más perturbadores del caso fue la dinámica interna del grupo. Las víctimas eran persuadidas para romper vínculos con su entorno cercano y convencidas de que solo dentro de la organización podían resolver sus problemas personales, de salud o económicos.

En ese contexto, muchas personas terminaron endeudadas o desprendiéndose de bienes para sostener las exigencias económicas del líder. La manipulación se apoyaba en una combinación de presión emocional, dependencia psicológica y promesas de bienestar que nunca se concretaban.

El origen de la investigación

La causa comenzó a partir de la denuncia de una familia que, tras acercarse al espacio por recomendación, detectó situaciones irregulares. A partir de ese testimonio inicial, la investigación avanzó y permitió reconstruir un entramado mucho más amplio de abusos.

Soria fue detenido en 2023 en Alta Gracia y permanecía alojado en el penal de Bouwer desde entonces, hasta la realización del juicio que culminó con la condena.

Una muerte que agravó la sentencia

El proceso judicial estuvo atravesado por un hecho especialmente doloroso: el suicidio de una de las víctimas. El tribunal consideró probado que el deterioro psíquico que llevó a ese desenlace estaba directamente vinculado a los abusos y al sometimiento ejercido por el acusado.

Esa conclusión fue determinante para la aplicación de la pena máxima, marcando un precedente relevante en este tipo de causas.

Un caso que deja huella

Con la sentencia, la Justicia cierra una etapa clave de uno de los expedientes más impactantes de los últimos años en Córdoba. El caso vuelve a poner en foco los mecanismos de captación y manipulación que pueden esconderse detrás de discursos espirituales o terapéuticos.

Más allá del fallo, deja también una advertencia social: cómo operan estas estructuras, cómo se construyen los vínculos de dependencia y cuáles son las señales de alerta frente a organizaciones que, bajo promesas de ayuda o sanación, terminan ejerciendo violencia y control sobre las personas.